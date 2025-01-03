Meteoroloji'den 3 il için şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji verilerine göre, Aydın, İzmir ve Muğla'da şiddetli yağış etkili olacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, İzmir ve Muğla için şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Aydın, İzmir ve Muğla'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Gündem