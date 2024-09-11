Meteorolojiden 3 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Antalya, Isparta ve Burdur için sağanak uyarısı yaptı.

Yağışın gece saatlerine kadar süreceğini belirten MGM'nin uyarısı şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra batı ilçelerinden başlayarak zamanla Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."