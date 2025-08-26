  1. Ekonomim
Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Bu hafta Türkiye'nin kuzeybatı bölgelerinde rüzgarın etkisini artırması bekleniyor. Sıcaklıklar güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde mevsim ortalamaları civarında veya yer yer altında gözlemlenecek. Hafta boyunca ülke genelinde yağışsız bir hava hakim olacak; ancak Rize, Artvin, Ordu, Giresun, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji'den 6 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu hafta yurt genelinde hâkim olacak hava durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde rüzgârlı havanın etkisini sürdüreceğini belirtti.

Yapılan son değerlendirmelere göre; sıcaklıkların güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim ortalamaları civarında veya yer yer altında olacağı ifade edildi. Hafta boyunca yağış beklenmeyen ülke genelinde, yalnızca Rize, Artvin, Ordu, Giresun, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

 

Ülkenin büyük bir bölümünde hafta boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Hava az bulutlu ve açık geçecek, dar alanda yağışları göreceğiz. Yarın Rize, Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerde yağışı göreceğiz. Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görmek mümkün olacak" dedi.

Perşembe ve cuma günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış görüleceğini aktaran Tekin, "Hafta sonu ise ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu ve açık geçecek" diye konuştu.

Kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak

Tekin, yarın ve perşembe günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceğini belirterek, "Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında şiddetini 60 kilometre bölü saate çıkarabilir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Yarın akşam saatlerinde özellikle Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan rüzgarın kuvvetli eseceğini belirten Tekin, denizcileri fırtınaya karşı uyardı.

