Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak alarmı!

Isparta, Burdur ve Antalya’nın iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar ve Konya’nın bazı ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, söz konusu bölgeler için hava durumuna ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.

Rapora göre, öğle saatlerinden sonra yurdun güneybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskın ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istendi.