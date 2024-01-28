Meteorolojiden 6 il için 'kuvvetli kar yağışı' uyarısı

Meteoroloji 6 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Öte yandan sabah saatlerinde sis ve buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji’nin açıkladığı son tahminlerde yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarıları yer aldı. Yapılan son değerlendirmeye göre hava yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu ile Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenirken kıyı kesimlerde ise sağanak yağış meydana geleceği ön görülüyor

Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Öte yandan Meteoroloji yoğun kar yağışı beklenen illeri açıkladı.

Buna göre, Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor. Meteoroloji söz konusu illere buzlanma ve çeşitli aksaklıklara karşı uyarılar yaptı.

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.