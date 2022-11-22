Meteoroloji'den 7 ilde sarı ve kırmızı kodla uyarı
Meteoroloji, 7 ilde sarı ve turuncu kodla uyarı yayınladı. Yedi ilde fırtına etkiyi olacak, fırtınanın hızı saatte 70 km'ye çıkabilecek.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Balıkesir, İzmir, Muğla, Aydın, Çanakkale ve Manisa'da fırtına etkili olacak.
Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden, Güney Ege'de ise öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Ege Denizi'nde fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın hızının ise saatte 70 km'yi bulabileceği belirtiliyor.
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