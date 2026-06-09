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Meteoroloji'den, 9 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Meteoroloji'den, 9 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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