Meteoroloji'den Antalya ve Muğla için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli olacak (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Antalya ve Muğla için sarı kodlu uyarıda bulundu. MGM, yağışların Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Şubat'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Antalya ve Muğla için sarı kodlu uyarıda bulundu. Son değerlendirmelere göre; Güney Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Çığ tehlikesi uyarısı
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Burdur hariç) Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Karaman, Aksaray ve Niğde çevreleri ile Konya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı
SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu