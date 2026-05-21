  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meteoroloji'den bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Takip Et

Meteoroloji'den bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşlar ani sel, su baskınına karşı uyarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji'den bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Takip Et

Meteoroloj

Organize suç örgütüne yönelik 11 ilde operasyon: 71 şüpheli tutuklandıOrganize suç örgütüne yönelik 11 ilde operasyon: 71 şüpheli tutuklandıGündem

 

iden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bugün akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun güney kesimlerinde görülecek gök gürültülü yağışların, Niğde, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneyi, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TCMB rezervleri güçlü yükseliş sonrası yeniden gerilediTCMB rezervleri güçlü yükseliş sonrası yeniden gerilediEkonomi

 

 