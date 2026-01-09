Meteoroloji'den bazı iller için kar, fırtına ve çığ tehlikesi uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu için kuvvetli kış şartlarına karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada; yoğun kar yağışı, fırtına, buzlanma ve çığ riski nedeniyle özellikle Batman, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak’ın bazı ilçelerinde yağışın şiddetini artırmasının beklendiği bildirildi.

Değerlendirmelere göre Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimleri ile Siirt ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Bu bölgelerde kar kalınlığının 10-20 santimetreye, yüksek rakımlı alanlarda ise 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği ifade edildi. Yetkililer, yoğun kar yağışının cumartesi sabah saatlerine kadar süreceğini belirtti.

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte “ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi” gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sabah ve gece saatlerinde pus hadisesinin de beklendiği bildirildi.

Rüzgar 80 kilometreye çıkabilir

Açıklamada, rüzgarın cuma günü Batman ve Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği belirtilerek, “50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80 km/saat” hızlara ulaşabileceği ifade edildi. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi risklerine dikkat çekildi.

Çığ tehlikesi, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğunu vurgulayarak, “Özellikle Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt’te çığ riski vardır” uyarısında bulundu.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayının beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

