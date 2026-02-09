  1. Ekonomim
Meteoroloji'den bazı iller için kar yağışı uyarısı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Bitlis ile Bingöl, Tunceli ve Muş’un yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Doğu Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Bingöl, Tunceli ve Muş illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

Vatandaşların kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

