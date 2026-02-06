Meteoroloji'den bazı iller için kritik uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar etkili olacak

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Gece saatleriyle birlikte yağışların Bursa ve Yalova çevrelerinde etkisini artıracağı, özellikle Bursa’nın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi. Yağışların cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Yarın akşam saatlerine kadar sürecek

Güneyde ise Antalya'nın doğusu, Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçeleri ile Hatay'da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak görülecek. Hatay'daki yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da, Dersim, Bingöl ve Muş'un batısında akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Yarın öğle saatlerinden sonra Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kar yağışı etkisini artırırken, düşük rakımlı yerlerde kuvvetli yağmur geçişleri yaşanacak.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.