Meteorolojiden Bursa için uyarılar peş peşe geldi

Bugün ve yarın için yapılan uyarılarda şu cümlelere yer verildi;

"Bugün 18.00'dan başlayıp yarın saat 18.00'a kadar sürmesi beklenen rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 kilometre/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı

Yarın ise, 15.00'dan 21.00'a kadar sürmesi beklenen yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."