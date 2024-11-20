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Meteorolojiden Bursa için uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve yarın Bursa için sarı uyarıda bulunuldu.

Haber Merkezi
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Meteorolojiden Bursa için uyarılar peş peşe geldi
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Bugün ve yarın için yapılan uyarılarda şu cümlelere yer verildi;

"Bugün 18.00'dan başlayıp yarın saat 18.00'a kadar sürmesi beklenen rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 kilometre/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Yarın ise, 15.00'dan 21.00'a kadar sürmesi beklenen yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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