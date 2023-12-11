Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. 3 il için sarı kodlu uyarı yapılırken Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte illere göre hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Aralık'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla Kıyıları ve Mersin'in Batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçecegi bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı verilen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Antalya, Mersin ve Muğla için sarı kodlu uyarı verdi.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Uşak, Aydın ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerin puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevreleri ile Mersin'in batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli ( Eskişehir haric ) aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ( Rize ve Artvin haric ) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ( Van haric ) aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar
KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar
MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı