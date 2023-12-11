Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Aralık'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla Kıyıları ve Mersin'in Batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçecegi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı verilen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Antalya, Mersin ve Muğla için sarı kodlu uyarı verdi.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Uşak, Aydın ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerin puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevreleri ile Mersin'in batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli ( Eskişehir haric ) aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ( Rize ve Artvin haric ) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ( Van haric ) aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı