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Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli rüzgar, fırtına, toz taşınımı...

Meteoroloji, yarın Van, Hakkari, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri ve Mardin'in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına olacağına dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli rüzgar, fırtına, toz taşınımı...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve toz taşınımı beklendiğini açıkladı.

Yapılan uyarıya göre, yarın Van, Hakkari, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ile Mardin'in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili olacak.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksaklıklar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve toz savrulması gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabileceği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Toz taşınımının akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor

Öte yandan Güneydoğu kesimlerde devam eden toz taşınımının, yarın Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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