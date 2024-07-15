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Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi
AA
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Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de bugün görülecek gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra Mersin'in doğusunun iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın güney batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

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