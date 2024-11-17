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Meteoroloji'den Doğu Akdeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Meteoroloji'den Doğu Akdeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de devam eden gök gürültülü yağışların, öğle saatlerinden itibaren Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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