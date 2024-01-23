Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda devam eden kar yağışının, bu geceyle yarın akşam saatleri arasında Hakkari geneli ile Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.