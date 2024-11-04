  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı
Takip Et

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın sabah itibarıyla kuvvetli yağış beklendiğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'da yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların, 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MSB duyurdu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiGündem
Son dakika... Esenyurt belediye başkan yardımcıları görevden alındıSon dakika... Esenyurt belediye başkan yardımcıları görevden alındıGündem

 

Gündem
Erdal Beşikçioğlu, SMA hastası Efraim Efe bebek için sahneye çıktı
Erdal Beşikçioğlu, SMA hastası Efraim Efe bebek için sahneye çıktı
'Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde' başladı... (Canlı Yayın)
'Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde' başladı... (Canlı Yayın)
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı
MSB duyurdu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Esenyurt belediye başkan yardımcıları görevden alındı
Son dakika... Esenyurt belediye başkan yardımcıları görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtik