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Meteoroloji'den Ege Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Ege Bölgesi’nin bazı bölgelerinde, bu gece başlayıp yarın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışlar için uyarı yapıldı.

Haber Merkezi
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Meteoroloji'den Ege Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Sağanağın yarın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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