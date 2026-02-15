  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meteorolojiden Ege'de 5 il için toz taşınımı uyarısı
Takip Et

Meteorolojiden Ege'de 5 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de akşam saatlerinden sonra toz taşımı yaşanacağı belirtilip, vatandaşlardan olası olumsuzluklar karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteorolojiden Ege'de 5 il için toz taşınımı uyarısı
Takip Et

Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi'ndeki 5 il için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Ankara'da yarın toz taşınımı alarmıAnkara'da yarın toz taşınımı alarmıGündem

 

Meteorolojiden Ege'de 5 il için toz taşınımı uyarısı - Resim : 2

Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra bölgemizde (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) yarın geç saatlere kadar toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış bekleniyor" denildi.Meteorolojiden Ege'de 5 il için toz taşınımı uyarısı - Resim : 3

Açıklamada, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istend