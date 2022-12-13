Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Batı Akdeniz, Orta Karadeniz ve Kuzey Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına uyarısında bulundu. Bugünün hava durumu tahminlerinde Batı Akdeniz, Orta Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde şiddetli rüzgarlar görülebileceği belirtilirken, fırtına uyarısı ile vatandaşlar tedbirli olmaya çağırıldı.

Fırtına uyarısının yanı sıra Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege, Denizli'nin batısı, Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve batısında kuvvetli yağışların beklendiği belirtildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Marmara hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ege hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimleri ile Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Denizli'nin batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum, Muş ve Ağrı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.