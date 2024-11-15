Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına beklediklerini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.