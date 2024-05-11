Meteoroloji'den İstanbul da dahil 29 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı azalacak

Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilmektedir.

Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgârın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Toz taşınımı uyarısı

Doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller

Adana, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Karaman, Yalova.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İşte bölge bölge hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Aydın, Denizli, Manisa ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat)esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.