Meteoroloji'den İstanbul dahil 14 il için yağış alarmı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Aralık'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altına girdi. 11 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Yağışların, Marmara, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte sel ve su baskınlarına karşı da uyarı yapıldı.

Yağışların Antalya’nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu anla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde(Kuzey Ege kıyıları ve Denizli hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyinde kuzey yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinden sonra yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, Mersin ve Adana'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli, doğusunda şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 11°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

RİZE °C, 18°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri haric aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 7°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı