Meteoroloji'den İstanbul için 03.00 alarmı: Afrika ve Basra sıcakları etkisini artıracak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahminlerini açıkladı. Raporda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgalarının etkisine girdiği belirtildi.

10 gün boyunca bunaltıcı sıcaklar etkili olacak

Hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgası etkisi altına giren Türkiye'de önümüzdeki 10 gün boyunca bunaltıcı hava hakim olacak. Meteorolojinin yayımladığı hava tahmini raporuna göre, sıcaklıkların 5 dereceye kadar artması bekleniyor.

Sıcaklıklar 45 dereceye çıkacak

Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların hızla yükseldiği görülürken özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 42 derecenin üzerine çıkabileceğini belirtildi. Ege Bölgesi için de yüksek sıcaklık uyarısı verildi.

Pazat günü Aydın'da sıcaklığın 45 dereceye ulaşması beklenirken uzmanlar aşırı sıcaklara ilişkin kronik hastalığı olanları, yaşlıları ve çocukları uyardı.

Nem oranı yüzde 91'e çıkacak

Aşırı sıcaklar İstanbul'da da etkili olmaya başladı. Geçen hafta kuvvetli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle bunaltıcı hava kendisini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre, megakentte bu gece saat 03.00-06.00 arasında nem oranının yüzde 91'e ulaşması bekleniyor.