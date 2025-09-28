  1. Ekonomim
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, kentte bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanağın görülmesi bekleniyor.

İstanbul'da bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerine kadar Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un her iki yakasının kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AKOM da uyardı

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için sağanak uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, pazartesi günü kentte sağanak görüleceği kaydedildi.

