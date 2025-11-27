  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Yağış için saat verildi
Takip Et

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Yağış için saat verildi

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da yarın yağışlı sistemin İstanbul ve çevresini etkilemesi bekleniyor. Yağışların 1 Aralık'ta kenti terk edeceği belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Yağış için saat verildi
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma gününden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

Müdürlük, İstanbul'da beklenen yağışlar hakkındaki değerlendirmelerini yayımladı. Buna göre, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin İstanbul ve çevresini etkilemesi bekleniyor.

Söz konusu sistemin, 28 Kasım Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’ndan başlayarak İstanbul il genelini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Yağışların 1 Aralık'ta son bulacağı ifade edildi.

Meteoroloji'nin açıklamasının devamı şöyle:

"29.11.2025 Cumartesi günü İstanbul genelinde gerçekleşecek yağışların; özellikle Avrupa Yakası’nda yer yer kuvvetli olacağı öngörülmektedir. Yağışlı havanın 01.12.2025 Pazartesi akşam saatlerine doğru ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havanın etkisiyle Cumartesi gününden itibaren 3 ila 5°C düşerek mevsim normalleri civarına gerilemesi beklenmektedir.

Rüzgârın ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendirilmiştir. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunulduGündem
KKM devri bitişe yaklaştı: Hesaplarda 25 milyar TL'den az kaldıKKM devri bitişe yaklaştı: Hesaplarda 25 milyar TL'den az kaldıEkonomi
Gündem
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Netflix, bilimkurgu dizisi Stranger Things yüzünden çöktü!
Netflix, bilimkurgu dizisi Stranger Things yüzünden çöktü!
Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor: İlk durağı Anıtkabir oldu
Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor: İlk durağı Anıtkabir oldu
Papa Leo'nun ilk resmi yurt dışı durağı Türkiye oldu
Papa Leo'nun ilk resmi yurt dışı durağı Türkiye oldu
Amatör kıyı balıkçısının oltasına köpek balığı takıldı (Video)
Amatör kıyı balıkçısının oltasına köpek balığı takıldı (Video)
Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 7 yıla kadar hapis istemi
Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 7 yıla kadar hapis istemi