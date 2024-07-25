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Meteorolojiden İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağışın bu gece ve yarın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
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Meteorolojiden İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji, İstanbul'da bu gece, Kocaeli ve Sakarya'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanağa karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, cuma sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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