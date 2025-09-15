  1. Ekonomim
  Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel hava raporuna göre, bugün Türkiye’nin kuzey ve batı bölgelerinde parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Öğleden sonra ile akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta, Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya’nın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

 Sağanak geçişleriyle birlikte 21 dereceye kadar düşecek

Megakent İstanbul’da öğle saatlerinde 27 dereceyi bulan sıcaklık, akşam saatlerinden itibaren sağanak geçişleriyle birlikte 21 dereceye kadar düşecek.

Ankara'da akşam saatlerinde sağanak geçişi

Başkent Ankara’da ise en yüksek sıcaklık 31, gece sıcaklığı 21 derece olacak. Kentte akşam saatlerinden itibaren sağanak geçişleri görülecek. İzmir’de sıcak hava etkisini sürdürüyor. Kentte parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, en yüksek sıcaklığın 30 derece olacağı tahmin ediliyor.

