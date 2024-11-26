Meteoroloji'den kar alarmı! Saat vererek 10 kenti uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerindeki yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, "Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde" olması bekleniyor.

Kar yağışı ve buzlanmaya dikkat

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

Bununla birlikte Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu için kar uyarısı

Yağışların "Van, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt, Şırnak, Ağrı ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar", Siirt ve Şırnak'ın batısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışıyla ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.