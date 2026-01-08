Meteoroloji'den kritik uyarı: 4 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

  1. Ekonomim
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgede beklenen kuvvetli kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, "Cuma günü ilk saatlerden itibaren Batman'ın kuzeyi Beşiri, Sason, Kozluk, Şırnak’ın doğusunda Beytüşşebap, Uludere, Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda Kulp ve Siirt’in doğusunda Pervari'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yüksek kesimlerde yoğun kar, 20 santimetre ve üzeri şeklinde olması beklenen yağışlar cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini dürdürecek. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

