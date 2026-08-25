Meteoroloji’den kritik uyarı: Cuma ve cumartesi gününe dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, ilerleyen günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, "Şu anda ülke genelinde mevsim normalinin üzerinde sıcaklıklar yaşıyoruz. Yağışlar ise sadece kuzeydoğu bölgelerimizde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda devam ediyor. Onun dışında ülkenin büyük bölümünde yağış yok" dedi.

'Yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz'

Çarşamba ve perşembe günlerinde de benzer hava koşullarının süreceğini ifade eden Çelik, "Sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağışlar ise sadece Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda kısa süreli ve yerel yağışlar şeklinde görülürken, diğer yerlerde bir yağış beklentimiz yok. Ancak cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz" diye konuştu.

Çelik, cuma ve cumartesi günlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini belirterek, "Sıcaklıklar da cuma günü gelen sistemle birlikte mevsim normallerinin altına inecek. Bu sistemden sadece Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz kısmen etkilenecek. Onun dışında ülkenin hemen hemen tamamında hem yağışı göreceğiz hem de sıcaklık azalmasını hissedeceğiz" ifadelerini kullandı.

3 büyük ilde durum

Üç büyük kentteki hava durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, çarşamba ve perşembe günlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış beklenmediğini söyledi. Çelik, "Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Cuma gününden itibaren ise özellikle cuma ve cumartesi günleri İstanbul ve Ankara’da gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Daha sonrasında sistemin doğuya doğru hareket etmesiyle birlikte önümüzdeki hafta tekrar üç büyük şehirde de hem yağışsız hem sıcak havaları hissedeceğiz" dedi.

Kuvvetli yağış ve sel uyarısı

Cengiz Çelik, kuvvetli yağış uyarısı için henüz erken olduğunu ancak cuma ve cumartesi günlerinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Özellikle cuma ve cumartesi günü için Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli yağış ihtimali yüksek. Bu yüzden 'mgm.gov.tr' adresinden anlık uyarılarımızı ve tahminlerimizi takip etmekte fayda var" ifadelerini kullandı.

Çelik, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Özellikle cuma ve cumartesi günü Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda oturan vatandaşlarımızın oluşabilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor" dedi.