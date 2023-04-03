Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Hava Sıcaklığı, İç ve doğu kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.



Meteorolojiden yapılan son değerlendirmeye göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Manisa ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.



Peki bu hafta hava sıcaklıkları nasıl olacak?



Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Göller Yöresi ile Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.



İllere göre günün en yüksek sıcaklıkları



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 25



Adana: Parçalı bulutlu 23



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı 19



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 15



Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 19



Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12



Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 18