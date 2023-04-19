Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, sıcaklakların Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edildi.

Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklenirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

📆19 Nisan 2023 (Çarşamba)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/GUWCWLcOyx — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 19, 2023

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların güneyli yönlerden orta, yağış anında güney ve batı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım çarpmalarına karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.



Öte yandan yağışların hafta boyu süreceği bildirildi.