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Meteoroloji'den Marmara için sağanak ve kar yağışı uyarısı: İlleri tek tek saydı

Marmara Bölgesi'nde yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur; İstanbul, Kocaeli, Yalova'da ise yerel sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi
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Meteoroloji'den Marmara için sağanak ve kar yağışı uyarısı: İlleri tek tek saydı
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin batı kesimlerinin, yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Buna bağlı olarak yarın öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya kesimindeki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel kuvvetli sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışlı sistem nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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