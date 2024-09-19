Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın saat 18.00'e kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olacak.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.