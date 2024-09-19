  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!
Takip Et

Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji sağanak yağışların etkili olduğu Doğu Karadeniz için yeni alarm verdi. Devam eden gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın saat akşama kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olacak.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın saat 18.00'e kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olacak.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Mansur Yavaş'tan "başka partiden aday olacak" iddiasına yanıtMansur Yavaş'tan "başka partiden aday olacak" iddiasına yanıtGündem

 

İsrail'den Lübnan'a çok sayıda hava saldırısı!İsrail'den Lübnan'a çok sayıda hava saldırısı!Dünya

 

Gündem
Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! İşte Narin Güran'ın ölüm nedeni ve öldüğü tarih
Rapor tamamlandı! İşte Narin'in ölüm nedeni ve öldüğü tarih
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Narin Güran cinayeti açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran cinayeti açıklaması
Narin Güran'ın nasıl öldürüldüğü belli oldu! "Ölümünde Asfiksi tespiti yapıldı"
Narin Güran'ın nasıl öldürüldüğü belli oldu!
Mansur Yavaş'tan "başka partiden aday olacak" iddiasına yanıt
Yavaş'tan "başka partiden aday olacak" iddiasına yanıt
Ankara'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: Ölüler ve yaralılar var
Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: Ölüler ve yaralılar var
Bakan Kurum'dan Kirazlıtepe açıklaması: Semt sakinlerinin deprem kaygısını ortadan kaldırdık
Bakan Kurum'dan Kirazlıtepe açıklaması