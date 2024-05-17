Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Ankara, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı bulutlu 29

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 26