Meteorolojiden sarı alarm! Saat verildi bu iller dikkat: Sağanak, kar, fırtına, zirai don geliyor!

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Karadeniz, İç Anadolu ve İç Ege için sarı kodlu uyarı yayınladı.

MGM'nin saat vererek yaptığı uyarılar şöyle:

- Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin) kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu illerimizin 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 20.10.2024 11.00-22.10.2024 06.00

- Doğu Karadeniz'de halen devam etmekte olan rüzgarın, bugün (Cumartesi 19.10.2024) batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi (21.10.2024) günü ilk saatlerde batısı ile gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 19.10.2024 12.00-21.10.2024 23.59

- Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bu gece İç Anadolu, İç Ege ve Göller Yöresi’nin yükseklerinde, Cumayı Cumartesiye bağlayan gece İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi bekleniyor. Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin edildiğinden tarımsal faaliyetlere uğraşan vatandaşlarımızın kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 18.10.2024 00:00 - 23.10.2024 09:00