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Meteoroloji'den "sarı" kodlu alarm: 10 ilde sağanak yağış bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, 10 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Yurttaşların ise olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Haber Merkezi
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Meteoroloji'den "sarı" kodlu alarm: 10 ilde sağanak yağış bekleniyor
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Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurttaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.

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