Meteorolojiden 'Sıcaklık daha da artacak' uyarısı

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 18-22 Temmuz tarihleri arasında bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklarının artmaya devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek

Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının önümüzdeki periyotta mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde il merkezlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının; Eskişehir 32-36, Bursa 32-37, Kütahya 31-35 ve Bilecik 32-36 derece olması beklenmektedir. Yüksek seyreden sıcaklıklar nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.