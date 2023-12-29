Meteoroloji'den son hava tahmini: Yılbaşında hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Bugün(29 Aralık) sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'a kar yağacak mı sorusu da yanıt buldu. Rapora göre, yılbaşı dahil bu hafta kar yağışı beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Aralık'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu da yayımladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre; 29 Aralık ve 4 Ocak tarihleri arasında hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MANİSA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu,
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu,
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu,
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
VAN °C, 7°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve puslu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve puslu
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu