Meteoroloji'den son tahmin, saat verdi... Çok sayıda il için çığ, sağanak ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yurdun birçok bölümü için sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Yağışların Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusuna çığ uyarısı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ocak'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Çığ tehlikesi
Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerini çığ riskine karşı uyardı. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Çok bulutlu
EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur sivas'ın yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA °C, 15°C
Çok bulutlu
YOZGAT °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KASTAMONU °C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu, yağmurlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TOKAT °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışı yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
MARDİN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.