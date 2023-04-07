Meteoroloji'den tüm bölgelerde yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlerini paylaştı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Doğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıkları artacak mı?

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normaleri cıvarında olması bekleniyor. İç ve batı Anadolu kesimlerinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

Deprem bölgesinde kuvvetli yağış

Yağışların Doğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.