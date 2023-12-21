Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan da 12 il için uyarı: Kuvvetli yağış ve yoğun kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu bölgelerde görülecek yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Antalya için saat verildi

Antalya il genelinde bugün devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak yarın öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AFAD'ın son uyarısına göre, Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman’ın kuzey, Muş ve Van’ın güney, Bitlis’in güney ve batı, Mardin’in doğu ilçelerinde kuvvetli; Şırnak’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Yoğun kar yağışı uyarısı

Yağışların, cumartesi günü gece saatlerine kadar etkili ve genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, 1.200m üzeri rakımlı kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Vatandaşlardan sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve yüksek kesimlerde tipi ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olamaları istendi.