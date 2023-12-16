Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar, yağmur ve rüzgar etkili oldu

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da kent genelinde yağmur ve rüzgar etkisini gösteriyor. İstiklal Caddesi'nde yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul’da yer yer etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bakırköy'deki Florya caddesi göle döndü. İlerlemeye çalışan bir otomobil ile bir minibüs caddede mahsur kaldı.

Marmara Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi, Gestaş ve Marmara RoRo firmalarının seferleri iptal edildi. İDO İstanbul-Bandırma, İstanbul-Bursa gidiş geliş olarak 4 sefer iptal ederken, BUDO'da da Bursa-İstanbul gidiş geliş olarak 12 sefer iptal edildi.

Çanakkale'yi sağanak vurdu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan Gülpınar-Babakale köy yolunda çalışma başlatıldı.

Gülpınar ile Babakale köyleri arasındaki yol, bölgeyi etkisi altına alan yoğun yağış sonucu yapraklar ve balçık nedeniyle kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, selin taşıdığı yaprak, balçık ve taşları iş makineleri yardımıyla kaldırarak yolu yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor.

Antalya Kumluca'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve seraları su bastı.Kumluca'da aşırı yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, Merkez Mahallesi'nde araçların yolda gitmekte zorlandığı görüldü.

Kasapçayırı Mahallesi'nde yağıştan dolayı toprağın yumuşaması nedeniyle iki elektrik direği devrildi.

Kar yağışı etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Dün gece saatlerinde Kırklareli’nin yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırarak beyaza bürüdü.

Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde kar yağışı etkili olurken, Karayolları ile İl Özel İdare ekipleri, yolların kapanması için küreme çalışmalarına devam ediyor.

Hava sıcaklığı 1 derece ölçülen yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.