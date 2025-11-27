Metin Tiryakioğlu kimdir? Metin Tiryakioğlu neden istifa etti? soruları araştırılıyor. 85 yaşında sendika başkanlığı görevini bırakan Tiryakioğlu hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

METİN TİRYAKİOĞLU KİMDİR?

1940 yılında Sürmene'de doğan Metin Tiryakioğlu Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1965 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de çalışma yaşamına başladı.

1977 yılında TİBAŞ Sendikası Yönetim Kurulu'nda Muhasip Üyeliğe seçilen Tiryakioğlu, 1979'da profesyonel sendikacı olarak bu sendikanın Genel Sekreterlik görevini üstlendi. 1982 yılında aynı göreve yeniden seçilen Tiryakioğlu, 1983 yılı içinde BASİSEN adını alan sendikada da bu görevini sürdürdü.

1984 yılında Genel Başkan seçilen Tiryakioğlu, bu tarihten itibaren BASİSEN'in Genel Başkanlık görevini yürütmektedir. Bankacılık kesiminde saygın bir yeri olan Tiryakioğlu, 2003 yılından beri yaklaşık 20 milyon üyesi olan ve BASİSEN'in de üyesi bulunduğu UNI-Küresel Sendika'nın Yönetim Kurulu Üyesidir.

METİN TİRYAKİOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Türkiye’nin en büyük bankacılık sektörü sendikası Basisen’de 41 yıldır genel başkan olan Metin Tiryakioğlu dönemi sona erdi. 85 yaşındaki Tiryakioğlu, “Görevimden kendi özgür irademle ayrılma, genel başkanlığı artık benden sonraki kuşağa devretme kararı aldım” dedi.

1984 yılından bu yana aralıksız 41 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Metin Tiryakioğlu, 30 kasım tarihi itibariyle görevinden ayrılacak. İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Şekerbank’ta örgütlü olan Basisen aynı zamanda sektörün de en büyük sendikası.

Görevden ayrılışı sebebiyle mesaj yayımlayan Tiryakioğlu, “BASİSEN benim sadece örgütüm değil, öteki yarım ve ayrılmaz bir parçam oldu. Tıpkı mensubu olmaktan onur duyduğum Bankam gibi Sendikam da kalbimin en güzel yerinde ve bu can bende olduğu sürece kalacak” dedi.