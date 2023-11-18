Metin Uca son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törenin sunuculuğunu Sunay Akın üstlendi.

Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Kardeşimin değerli dostları, bugün burada çok zor bir konuşma yapacağım. Ölüm haberini aldıktan sonra ona söyleyeceklerimi söyleyemedim. Şimdi sizin huzurunuzda bir mektup yazdım, o mektubu okumak istiyorum. Aynı trajik senaryoyu bir kez daha yaşadım. Tam yoğun bakım kapısında, seni alıp eski hayatımıza, güzel günlerimize ve neşemize kavuşacakken ellerimin arasından kayıp gittin. Tıpkı annemin vefatında birlikte yaşadığımız trajedi gibi. Annemi de hayatın garip bir cilvesi, tam taburcu edecekken abimde olduğu gibi kaybettik. O zaman seninle aynı acıyı, aynı şaşkınlığı, aynı isyanı paylaşmıştık.

"Annemle babama benim için de sarıl"

Ama bu sefer bu senaryoda beni çok yalnız bıraktın. Sevgili kardeşim, hastalığın boyunca hep çok güçlü durmaya, aklıma hiç kötü bir şey getirmemeye gayret ettim. O kadar çok sevenin, arkadaşın, dostun vardı ki onların dilekleri, senden gördükleri iyilikleri dile getirişleri bana güç verdi. Seninle tarifsiz bir gurur duydum. Hasta yatağında 'Bu çok kadar sevenin olduğunu bilmiyordum' dediğimde, dudaklarının arasından büyük bir gururla 'Ben biliyordum' demeni hiç unutmayacağım. Evet, sen kendinle gurur duymalısın, her faninin yakalayamayacağı büyük bir servete, yüreklere sahip olmuşsun. Sen milyonları güldüren adamsın. Hasta yatağında bana 'Söz veriyorum kardeşim, güleceğim' demen, kaderin yüzüme patlattığı okkalı bir tokat oldu. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Evet, sen bana söz verdin, güleceksin, cennetten bana hep gülümseyeceksin. Buna gönülden inanıyorum. Annemle babama benim için de sarıl."

"Türkiye'nin senin gibi insanlara çok ihtiyacı var"

Mehtap Uca Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

Sen mükemmel bir evlat, mükemmel bir kardeş, mükemmel bir dayı oldun. Bizim için yaptıklarına sonsuz teşekkür ederim. İnanın hayatımı bundan sonra nasıl yaşayacağımı, nasıl devam edeceğimi, acısını nasıl dindireceğimi şu an bilmiyorum. Yarım asırdan aşkın kardeşlik hukukumuzda seni kırdımsa beni affet, hakkını helal et. Türkiye'nin senin gibi insanlara çok ihtiyacı var. Sadece bizim değil, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun."

Özgür Özel ve İmamoğu da cenaze törenine katıldı

Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:

“Çok enteresan bir kişilikti. Metin Zakoğlu benim telefonumu ona, onun telefonunu bana vermişti. Telefon çaldı. Açar açmaz, ona bir cümle söylemek istedim. Aynı saniyede o da bana o cümleyi söyledi. ‘Ben sizin hayranınızım, biliyor musunuz’ demiştim, kendisine. O da bana onu söyledi. Uzunca güldük. Meclis’teki, yaptığım çok dolaşan bir konuşmadan bahsetti. ‘Sıkıldıkça izliyorum’, dedi. Dedim ki, ‘biz sizi izleyemedikçe sıkılıyoruz.’

Ben 90’ların sonlarında; o muhteşem sabah haberleri ile güne başlamanın tadının, Metin Uca ekranlardan koparıldıktan beri eksikliğini çeken biri olarak bundan birkaç yıl önce iletişim kurabilmiş olduk.

Ama şöyle enteresan bir tarafı vardı. Televizyonla ulaşamadığı herkese birebir ulaşabilecek kadar enerjikti. Sürekli iletişim halindeydik. İnanılmaz ilgiliydi, Türkiye meselesine… Bana da söylerdi, ‘neler yapmak lazım’ diye. Bence ne yapmamız gerektiğini kendi yaşantısı ile vasiyet edip gitmiş. Yükseklik korkusu olan herkes pilot olacak cesareti gösterdiğinde Türkiye de kurtulacak, hepimiz de kurtulacağız. Hepinize saygıyla selamlıyorum, ışıklar içinde uyusun.”

İmamoğlu, şunları söyledi:

“Hepimizin başı sağ olsun. Kıymetli dostlarını burada görüp, tabii ki onu düşünüyoruz. Ben de düşünüyorum. Kaybettiğimiz haberini aldığımda, aklımdan ilk geçen duygu şu oldu: ‘Eyvah güçlü bir ses gitti.’ Çünkü ayıltan, uyandıran, düşündüren ve hissettiren; enteresan tespitleri ile hepimize ders veren, yön veren özel bir insandı. Bu yönüyle kaybımızın büyük olduğunu biliyoruz.

Çok şey yaptı, çok yönlü bir kişilikti. Dostları burada çok güzel ifade ettiler. Sanatçı, tiyatrocu, haberci, gazeteci… Her yönüyle düşünen bir insandı. Biz de tabii sıkı takipçisi, aynı zamanda söylediklerinden gerçekten ders alan ve uyanan bir insan konumundaydık. Hayranıydım. Allah rahmet etsin. Gerçekten çok değerli bir insanı kaybettik. O güçlü sesi bize iyi geliyordu. Farkındalığımızı ve yapmamız gereken bir kısım hamlelere ışık tutan, değerli bir insandı. Bizlere düşen böylesi kıymetli insanımızı, vatandaşımızı, aydınımızı, hemşerimizi; sesiyle, sözüyle, kalemiyle, ismiyle yaşatmak. Hep birlikte yaşatacağız. Allah rahmet etsin. Mekânı cennet olsun. Nur içinde yatsın.”

Metin Uca kimdir?

Sunucu, yazar, seslendirme sanatçısı Metin Uca, 13 Kasım 1961’de doğdu. Babası Hakkarili annesi Bilecikli olan; kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, atv, Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında Star TV'de yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyordu. 2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.