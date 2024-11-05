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Metiner, MHP lideri ile görüştü: Bahçeli'nin 2 kırmızı çizgisi var

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede, Bahçeli'nin Anayasa'nın ilk dört maddesi ve özerklik konularında net bir duruş sergilediğini, bunları partinin kırmızı çizgisi olarak gördüğünü belirtti.

Haber Merkezi
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Metiner, MHP lideri ile görüştü: Bahçeli'nin 2 kırmızı çizgisi var
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AK Parti’nin 24, 25 ve 26’ncı dönem milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 1 saat 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Metiner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün bilge lider, saygıdeğer Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret ettim. 1 saat 20 dakika süren baş başa görüşmemizde uzun uzadıya yürekten sohbet ettik. Ülke meseleleri hakkında görüş teatisinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Sorunların demokrasi içerisinde, diyalog yoluyla çözümlenebileceğine inanıyor"

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre Görüşmeye dair izlenimlerini aktaran Metiner, Bahçeli’nin çok anlamlı ve doğru bir yerde durduğunu ifade ederek "Sayın Bahçeli, silahın, şiddetin, terörün olmadığı bir Türkiye'de her şeyin konuşulabileceğini, tartışılabileceğini düşünüyor ve sorunların demokrasi içerisinde, diyalog yoluyla çözümlenebileceğine inanıyor" dedi.

"Bahçeli, Türkiye ve Kürtler için bir şans"

Bahçeli’nin çizgisinin Türkiye ve özellikle de Türkiye’deki Kürtler için bir şans olduğunu belirten ve Bahçeli’nin Öcalan çıkışını "tarihi çıkış" olarak tanımlayan Metiner, "Türk milliyetçiliğinin etnisitist, ırkçı, faşizan bir çizgiye evrilmemesini sağlayan, Türk milliyetçiliğini akidevî-kültürel temelde birleştirici, kuşatıcı bir anlayış çizgisine çeken çok anlamlı bir yerde Sayın Bahçeli. Bu, Türkiye’de yaşayan herkes için çok anlamlı, çok değerli bir çizgi" diye konuştu.

"Bahçeli'nin uzattığı elin kıymetinin bilinmedi"

"Bahçeli'nin uzattığı elin kıymetinin bilinmediği" görüşünü dile getiren Metiner, "Yaptığı tarihi çağrının gereğine uygun davranıldığı kanaatinde değilim. Hâlâ birileri silah üzerinden siyasal sonuçlar devşirebileceğine inanıyor. Silahı bir pazarlık kozu olarak masaya koyabileceğine inanıyor" değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli'nin iki kırmızı çizgisi

MHP liderinin sadece iki talebe kapalı olduğunun altını çizen Metiner, "Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili her türlü öneriye ve özerklik, federasyon tarzı önerilere kapalı olduğunu, her ikisinin de partilerinin kırmızı çizgisi olduğunu söylüyor. Ben de bu konuda Sayın Bahçeli ile hemfikirim. Bu iki başlıktaki taleplerin çözümsüzlüğü çoğaltmaktan öte bir işe yaramayacağına inanıyorum" diye konuştu.

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