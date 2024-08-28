Metris Cezaevi'nde gergin dakikalar! DMM'den açıklama geldi

İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris Cezaevi'nin önüne akşam saatlerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Vatandaşların çektiği videolarda ekiplerin bir süre cezaevi önünde beklediği ardından ise itfaiye araçlarının giriş yaptığı kameralara yansıdı.

DMM'den açıklama: "Bir mahkum yatağını ateşe vermiştir"

Olayla ilgili mahkumların isyan çıkardığı iddiaları konuşulurken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir mahkum yatağını ateşe vermiştir. Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevi'nde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."